Galatasaray - Fenerbahçe / CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi RAMS Park’ta konuk ediyor.

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Trendyol Süper Lig'de 37 hafta Galatasaray - Fenerbahçe maçı ile kapanıyor. Ligde 99 puanla zirvede yer alan Galatasaray'ı, 93 puanla Fenerbahçe takip ediyor. Bu maçı Galatasaray'ın kazanması veya mücadelenin berabere bitmesi halinde sarı kırmızılılar, bitme 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek. Mücadeleyi Fenerbahçe'nin kazanması halinde ise şampiyon son hafta belli olacak.

Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe

21'Alexander Djiku, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

19'Fred'in sol kanattan orta alana pasında Szymanski kaleyi karşısına alıp vurdu. Yerden giden top kaleyi bulmadı.

17'Fred'in pası ile rakip yarı alanda topla buluşan Szyamanski, açıyı bulunca sağ ayağıyla şutunu çekti. Kaleyi bulamadı.

14'Köhn'ün savunma arkasına gönderdiği derin topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, soldan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Aut.

9'Sol kanattan Tadic'in pası ile hareketlenen Ferdi, içerde top bekleyen Batshuayi'yi top ile buluşturmak istedi fakat istediği topu gönderemedi. Aut.

7'Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan ortasında Köhn'ün kafayla uzaklaştırmak istediği top kornere gitti.

2'Mert Hakan'ın içeri gönderdiği ortayı Galatasaray savunması kafayla karşıladı. Dönen topta Ferdi, uzaklardan şansını denedi. Top farklı şekilde dışarı gitti.

1'Maçta ilk düdük geldi ve dev derbi başladı.

Galatasaray - Fenerbahçe ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Davinson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş, Szymanski, Tadic, Batshuayi

Kim nasıl şampiyon olur?

Galatasaray'ın şampiyon olması için bu maçta veya son hafta oynanacak Konyaspor maçlarından birinde en az 1 puan alması yeterli olacak.

Fenerbahçe'nin şampiyon olması için ise bu maçta Galatasaray'ı mağlup etmesi son hafta İstanbulspor'u yenip Galatasaray'ın Konyaspor’a yenilmesi gerekecek.

Son 24 lig maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 24 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar daha sonraki karşılaşmalarda 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Öte yandan son 17 lig karşılaşmasını da kazanan Aslan, üst üste kazanma rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

Evinde yenilmiyor

Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçtan sonra sahasında kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 35 lig maçında 33 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 18 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor. Galatasaray derbiyi kazanması durumunda sezonu evinde puan kaybetmeden tamamlayacak.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon gösterdiği başarılı savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 36 maçta kalesinde 24 gol gördü. Aslan bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca bu müsabakaların 18'inde de kalesini gole kapadı.

Mauro Icardi'den son 8 maçta 9 gol

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, ligde son haftalarında attığı gollerle şampiyonluk yolunda önemli bir katkıya verdi. Icardi bu süreçte ligde son 8 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırdı. Bu sezon ligde 32 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 23 gol kaydetti ve krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Arjantinli golcünün 8 de asisti bulunuyor. Mauro Icardi ayrıca Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 müsabakada ise 3 gol kaydetti.

Ligdeki son 3 derbide gol yemedi

Fenerbahçe ile oynadığı son karşılaşmalarda rakibine kaybetmeyen Galatasaray bu maçlarda savunma performansıyla da öne çıktı. Sarı-kırmızılılar, 10 Nisan 2022 tarihinde Kadıköy'de 2-0 kaybettiği müsabakanın ardından Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 3 derbide gol yemedi. Aslan bu derbilerin ikisini 3-0 kazanırken, 1 mücadele de 0-0 sona erdi.

7 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda ligin son haftasında deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de eksikler

Kayserispor müsabakasında sarı kart görerek bu sezon 4. sarı kartına ulaşan Rodrigo Becao, derbide yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin de tedavileri sürüyor. İki futbolcu da kadroda olmayacak. Serdar Aziz ve Cengiz Ünder de maçta oynamayacak.

25 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe ligde oynadığı son 25 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor'u 2'şer, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u da 1'er kez mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

Sarı-lacivertliler deplasmanda kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 18 maça çıktı. Lig tarihinin en iyi dış saha performansına imza atan Kanarya, 15 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler 2020-2021 sezonunda elde ettiği dış sahada en fazla puan toplama rekorunu da (47) bu sezon geliştirerek 48 puana ulaştı. Deplasmanda son olarak Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Kanarya, dış sahada oynadığı 11 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

5 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, müsabakada sarı kart görmeleri halinde son hafta oynanacak İstanbulspor karşısında cezalı olacak.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig'de 36. hafta itibarıyla 93 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 33 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler, rakip filelere 92 gol gönderdi ve ligde en golcü takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, kaydettiği 20 golle gol krallığı yarışında 23 gollü Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.