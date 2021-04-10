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Galatasaray- Fatih Karagümrük Süper Lig maçı (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Son 5 maçta 4 puan toplayan ve şampiyonluk yarışında yara alan Aslan, Karagümrük'ü geçerek toparlanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'u tek golle geçen Karagümrük ise moralli ve maçı kolay bırakmayacak. Zirveyi ilgilendiren mücadelenin kritik anları ve önemli pozisyonları canlı yayınla İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 34'üncü haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele BeIN SPORTS HD 1 naklen yayınlanacak.

Ligde 61 puanı bulunan Sarı-Kırmızılılar; son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 34'üncü haftaya lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada girdi. Aslan'ın kritik maçında önemli eksiği var. Annesi vefat eden Henry Onyekuru takımını yalnız bırakacak.

Oynadığı 32 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi alan Karagümrük ise 48 puanla 8'inci sırada bulunuyor. İki takımın ligin ilk yarısında oynadığı mücadelede; 2-1'lik skorla gülen taraf Karagümrük olmuştu.

Muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson Fernandes, Feghouli, Emre Akbaba, Babel, Falcao

Fatih Karagümrük:  Viviano, Hedenstad, Roco, Zuhanovic, Balkovec, Bertolacchi, Ndao, J.Durmaz, Castro, Lebs ve Sobiech

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