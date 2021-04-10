Galatasaray- Fatih Karagümrük Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Son 5 maçta 4 puan toplayan ve şampiyonluk yarışında yara alan Aslan, Karagümrük'ü geçerek toparlanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'u tek golle geçen Karagümrük ise moralli ve maçı kolay bırakmayacak. Zirveyi ilgilendiren mücadelenin kritik anları ve önemli pozisyonları canlı yayınla İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 34'üncü haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanan mücadele BeIN SPORTS HD 1 naklen yayınlanıyor.

Ligde 61 puanı bulunan Sarı-Kırmızılılar; son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 34'üncü haftaya lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde üçüncü sırada girdi. Aslan'ın kritik maçında önemli eksiği var. Annesi vefat eden Henry Onyekuru takımını yalnız bırakıyor.

Oynadığı 32 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi alan Karagümrük ise 48 puanla 8'inci sırada bulunuyor. İki takımın ligin ilk yarısında oynadığı mücadelede; 2-1'lik skorla gülen taraf Karagümrük olmuştu.

GALATASARAY- FATİH KARAGÜMRÜK: 0-0 (CANLI SKOR)

9- Galatasaray'da Mostafa topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinde gol pozisyonundan önce Babel'in topa elle müdahale ettiği belirlendi ve gol iptal edildi.

6- Babel'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top dışarı çıktı.

1- Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

11'ler:

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson, Oğulcan, Babel, Mustafa Muhammed.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe, Bertolacci, Ndao, Lens, Jimmy Durmaz, Sobiech.