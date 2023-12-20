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Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Galatasaray 0-0 Fatih Karagümrük (CANLI SKOR)

Ali Sami Yen'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.

İlk 11'ler

Galatasaray: Günay, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Veseli, Dresevic, Levent, Feghouli, Rohden, Mendes, Eysseric, Can, Lasagna

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