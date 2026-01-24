HABER / SPOR / GALATASARAY
Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.Abone ol
FATİH KARAGÜMRÜK 1-1 GALATASARAY (CANLI SKOR)
1’ Gol… Fatih Karagümrük 0-1 Galatasaray (Sara)
İLK 11'LER
FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Biraschi, Berkay, Tresor, Larsson, Balkovec, Çağtay, Esgaio, Serginho, Barış, Traore.
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sara, Yunus, Barış, Osimhen.
STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1