Galatasaray Fatih Karagümrük (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı almaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda yıldız golcü Mauro Icardi şoku yaşandı. Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Arjantili yıldız Okan Buruk tarafından riske edilmedi ve zorlu mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak. Galatasaray Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı ve detayları haberimizde...

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GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK CANLI ANLATIM

GALATASARAY 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Galatasaray-Fatih Karagümrük ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Bertolacci, Lawrence, Lobjanidze, Ozdoev, Borini, Diagne

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği zorlu mücadelenin dakika dakika skor takibi ve tartışmalı pozisyonları haberimizde olacak.

Okan Buruk efsaneleri yakaladı

Aslan'ın hocası Okan Buruk, bir rekorla daha kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmak üzere geri sayımda. Galatasaray'ın yerli teknik adamları arasında, iç sahada üst üste en fazla maç kazanan hoca olmak isteyen Buruk, Coşkun Özarı'nın 1978-1979 sezonundaki 10 maçlık serisini, 6-0'lık Kayseri zaferiyle yakalamıştı. Başarılı çalıştırıcı bu akşam da kulüp rekorunu paylaşan Fatih Terim (1999-2000) ve Gündüz Kılıç'ın (1960-1961) 11 maçlık serisini yakalamaya çalışacak.

Aslan'ın puan kaybına tahammülü yok

Galatasaray, Karagümrük karşısına şampiyonluk serisine devam etme hedefiyle çıkıyor... SarıKırmızılı ekip, ilk yarıda kayıp geçtiği; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor virajı sonrası sallansa da Karagümrük'ü yenerek müthiş bir seri başlatmıştı. Üst üste çıktığı 14 maçı da kazanan Cim Bom, açık ara zirveye yerleşerek, liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. İşte Galatasaray'ı zirveye taşıyan o serinin başlangıcı olan Karagümrük maçının rövanşı bugün oynanacak.

12 gol attı, 1 gol yedi

Aslan'ın hedefi, bir yenilmezlik serisine daha imza atarak şampiyonluğa ulaşmak. Üstelik, ilk yarıda kayıp geçen 3 haftayı bu kez galip tamamlayan Cim Bom, Karagümrük karşısına yeni bir seriyle çıkacak. Galatasaray bu son serisinde 12 gol kaydederken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Derbi öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray’da Karagümrük maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Boey, Oliveira, Icardi ve Kerem kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu bugün Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri durumunda 32. haftada deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Mauro Icardi için yoğun mesai

Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Mauro Icardi'nin bugün forma giyip giymeyeceği maç saatine doğru netleşecek. Okan Buruk'un Arjantinli yıldızı Beşiktaş derbisine saklama ihtimali oldukça yüksek. Ancak sağlık ekibi, her ihtimale karşı Icardi'yi bugünkü maça yetiştirmek üzere yoğun mesai harcıyor.

Okan Buruk'tan Zaniolo denemesi

Icardi'nin oynamaması halinde santrforda 1. aday Gomis. Ancak Okan Buruk'un son taktik provada ileri uçta Zaniolo'yu denediği öğrenildi. İtalyan yıldız sürpriz bir şekilde maça santrfor pozisyonunda başlayabilir. Bu durumda Gomis ikinci yarıda yine hamle oyuncusu olarak kullanılacak.

Üstünlük Galatasaray'da

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Sarı-Kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, Kırmızı-Siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 13 gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Bu alanda zirvede!

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar 12 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan, topladığı 37 puanla bu alanda da zirvede bulunuyor. Cim Bom sahasında son olarak Kayserispor ile oynadığı mücadeleden 6-0’lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu’nda son 13 maçta yenilmezken, son 10’undan da galip ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Ligin en az gol yiyen takımı

Cim Bom, ligde bu sezon oynadığı 28 karşılaşmada kalesinde 20 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk’un ekibi, 12 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 64 golle de Fenerbahçe’nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

Barış Alper kart cezalısı

Karagümrük maçında Barış Alper Yılmaz sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Genç futbolcu, deplasmanda oynanan Alanyaspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Pirlo'nun kaleci sıkıntısı

Karagümrük'te Galatasaray maçı öncesi kaleci sorunu devam ediyor. Ümraniye maçının 25. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan Batuhan Şen'in tedavisi devam ediyor ve durumu maç saatine doğru netleşecek. Genç eldivenin iğneyle oynatılma ihtimali üzerinde duruluyor. Yedek kaleci Viviano ise uzatma anlarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı. Galatasaray'a karşı 3. kaleci Cem Kablan'ın oynatılması da seçenekler arasında. 23 yaşındaki kaleci bugüne kadar sadece 1 kez resmi mücadeleye çıktı.