Süper Lig 5. hafta: Galatasaray ile Eyüpspor karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'a konuk oluyor.
Galatasaray ile ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başladı. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetiyor.
Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider girdi. ikas Eyüpspor ise birer galibiyet ve beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 4 puanla 10. sırada yer aldı.
EYÜPSPOR- GALATASARAY: 0-0 (CANLI SKOR)
-Maçta ilk yarı oynanıyor.
Galatasaray'ın ilk 11'i: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Yunus, Icardi.
Eyüpspor'un ilk 11'i: Marcos Felipe, Claro, Mujakic, Robin, Umut, Kerem Demirbay, Yalçın, Serdar, Seslar, Draguş, Ampem.