Galatasaray - Eyüpspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig’de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın açılış karşılaşmalarından biri RAMS Park'ta oynanıyor. Lider Galatasaray, Avrupa'da oynayacağı Juventus maçı öncesinde ligdeki son provasına çıkarken, düşme hattının hemen üzerinde bulunan ikas Eyüpspor'u ağırlıyor.

Galatasaray 2 - 0 Eyüpspor

33'GOL! Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle skoru 2-0 yaptı. Noa Lang ceza sahasının solundan kaleyi düşündü. Lang'ın sert şutunda top kaleciden döndü. Dönen topu ceza sahası içinde önüne alan Icardi'nin vuruşunda top ağlara gitti.

28'Ceza yayında topla buluşan Anger Torres vuruşunu yaptı. Torres'in şutunda Davinson'a çarpan top kornere gitti.

25'Emre Akbaba sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Onguene'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan son anda kurtardı.

21'Icardi'nin rakip defans arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, kaleciyi çalımlayıp şutunu gönderdi ama rakip defans oyuncusu son anda topu kornere yolladı.

17'Pintor ceza sahasının solundan içeri çevirdi. Kale önünde Eren'in müdahalesiyle top sağ kanattan taça çıktı.

13'Lang, sol kanattan içeri girmek istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

7'Ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok, yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

2'GOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Osimhen sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Yunus'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galatasaray - Eyüpspor ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Eren, İlkay, Lemina, Lang, Yunus, Osimhen, Icardi.

ikas Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut, Talha, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut

GALATASARAY ZİRVEDE

52 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Yeni transfer Noa Lang ilk asistine imza atarken, Victor Osimhen ise gol serisini sürdürdü.

Osimhen; Samsunspor karşısında attığı 2 golle başlayan süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor maçlarında da fileleri havalandırdı. Ligde 5 maç üst üste gol atan yıldız forvet, Eyüpspor karşısında serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

BARIŞ ALPER'DEN ASİST REKORU

Barış Alper Yılmaz, ligde yaptığı 9 asistle en çok gol pası veren oyuncu konumunda. Milli futbolcu, kariyerinin en üretken asist sezonunu şimdiden yakalayarak dikkatleri üzerine çekti.

KADRODA SON DURUM

Galatasaray'da Mario Lemina'nın cezası sona erdi. Leroy Sane'nin durumu ise maç saatinde netleşecek. Teknik direktör Okan Buruk, uzun bir aradan sonra geniş ve alternatifli bir kadroya sahip olacak. Sacha Boey de yaklaşık iki yıllık aranın ardından RAMS Park'ta taraftarın karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

EYÜPSPOR DÜŞME HATTININ HEMEN ÜZERİNDE

ikas Eyüpspor son 4 haftada 5 puan toplayarak 15. sıraya yükseldi. 18 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan İstanbul temsilcisi, geçen hafta RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Öncesinde ise Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazanarak dış sahadaki ikinci galibiyetini elde etmişti.