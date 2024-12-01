Galatasaray - Eyüpspor / Canlı

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Galatasaray - Eyüpspor maçıyla devam ediyor.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Murat Ergin Gözütok yapıyor.

Galatasaray 2 - 2 Eyüpspor

71'GOL! Eyüpspor, Prince Ampem'in golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı. Taşkın sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasının solunda topu alan Ampem karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı.

47'GOL! Galatasaray, Roland Sallai ile skoru 2-1 yaptı. Sara sağ çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Osimhen'den seken top Sallai'nin önünde kaldı. Sallai'nin ceza sahasının solundan gelişine vuruşuyla top ağlara gitti.

İlk yarının son düdüğü geldi. Takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

45'GOL! Galatasaray, Barış Alper'le beraberlik golünü buldu! Skor 1-1! Ceza alanı içinde yaşanan karambolde kaleci Berke'den üst üste kurtarış geldi ancak Barış Alper sert bir vuruşla kalabalığın içinden topu ağlarla buluşturdu.

45'İlk yarının sonuna 6 dakika kayıp zaman ilave edildi.

39'Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı sakatlanarak çıktı. Yerine Berkan Kutlu oyunda.

31'Galatasaray bir kez daha golle burun buruna geldi! Sara'nın ceza alanı içine ortasında yaşanan karambolde üst üste vuruşlar geldi ancak kaleci Berke iki kez topu çizgiden çıkardı.

20'DİREK! Osimhen bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nijeryalı futbolcu uzak köşeye çok iyi vurdu top direkten döndü.

17'Galatasaray beraberlik golüne yaklaştı! Osimhen savunmasının arkasına sarktı, vuruşunda top kaleciyi geçti ancak yavaş giden topu Eyüpspor savunması uzaklaştırdı.

13'GOL! Eyüpspor, Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 öne geçti! Sağ kanatta çizgiye inen Halil'in kaleye paralel pasında arka direkte topla buluşan Emre Akbaba topu boş kaleye filelerle buluşturdu.

11'Galatasaray'da sağ çaprazdan Eyüprspor savunmasının arkasına sarkan Osimhen topu ağlara gönderdi ancak yan hakemin kalkan bayrağı var, pozisyon ofsayt.

9'Galatasaray'da Mertens'in ortasında ceza alanı içinde Torreira kafayı vurdu. Kaleci Berke üzerine gelen topta hata yapmadı.

6'Yunus ceza sahasında Caner'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

3'Barış Alper sağ kanattan içeri ortaladı. Doğrudan kaleye yönelen top direğe çarparak auta gitti.

2'Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil son çizgiye inerek içeri ortaladı. Bruno'nun penaltı noktasından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Galatasaray - Eyüpspor ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen

Eyüpspor: Berke, Dubois, Claro, Dorukhan, Caner, Taşkın, Halil, Emre, Tayfur, Bruno, Thiam

Süper Lig'de ilk maç

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım son olarak 2 Eylül 2017 tarihinde hazırlık müsabakasında rakip oldu ve sarı-kırmızılılar sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden eflatun-sarılılar, 3 büyüklerden daha önce Beşiktaş ile oynadı ve 2-1 kaybetti.

15 maçtır kaybetmiyor

2024-2025 sezonunda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray daha sonra yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, 10'u Süper Lig, 5'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Aslan son olarak AZ Alkmaar ile deplasmanda mücadele etti ve 1-1 berabere kaldı.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında 7 müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 6 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. Aslan tek puan kaybını evindeki Kasımpaşa maçında yaşadı. Cimbom son olarak Samsunspor'u konuk etti ve rakibini 3-2 mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon hücumda ve savunmada gösterdiği performansla bu alanda Fenerbahçe ile birlikte zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 13 haftada 33 kez rakip fileleri havalandırırken, Victor Osimhen 6, Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Barış Alper Yılmaz 4'er, Dries Mertens de 3 kez gol sevinci yaşadı.

Aslan kalesinde ise 11 gol görürken, 4 maçta da kalesini gole kapadı.

Victor Osimhen'den 11 maçta 9 gol

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Osimhen, sarı-kırmızılılar ile Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 olmak üzere toplam 11 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Osimhen bu gollerin 6'sını lig, 3'ünü de Avrupa'da kaydetti.

Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında

Sarı-kırmızılılarda ayrıca 1 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Cimbom'un savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 15. haftada deplasmandaki Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da, Eyüpspor maçında Mauro Icardi, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs sakatlıklarından dolayı yer alamayacak.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve burada şampiyonluklar yaşayıp, Avrupa'ya transfer olan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde sarı-kırmızılılara karşı ilk kez rakip olacak. Turan, futbolculuk döneminde Manisaspor, Atletico Madrid ve Başakşehir'de forma giyerken, Galatasaray'a karşı oynamıştı