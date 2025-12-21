Galatasaray evinde hata yapmadı: 3 gol, 3 puan!

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılara galibiyeti Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi’nin golleri getirdi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 42’ye yükselterek ilk yarıyı lider tamamlarken, Kasımpaşa 15 puanda kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 42'ye yükselterek ligin ilk yarısını lider kapattı. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kasımpaşa da evinde Antalyaspor'la karşılaşacak.
Galatasaray 3 - 0 Kasımpaşa
90'Son düdük geldi ve Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.
88'GOL! Galatasaray, Mauro Icardi'yle skoru 3-0 yaptı. Ceza sahasının solunda topla buluşan Icardi, çalımlarla penaltı noktasına kadar sokuldu. Icardi'nin kaleyi gördüğü noktadan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
82'GOL! Galatasray, Gabriel Sara'nın golüyle skoru 2-0 yaptı. Savunmanın hatasında ceza sahasında topu alan Sane pasını Sara'ya aktardı. Sara'nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
62'Peş peşe paslaşmalarla ceza sahasına giren Yunus'un dar açıdan şutunda top savunmadan döndü.
54'Yunus'un pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.
38'Sane'nin araya pasında savunma arkasına sarkan Yunus, ceza sahasının sağında topla buşluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yunus vuruşunda Gianniotis'i geçemedi.
33'Müthiş paslaşmaların ardından rakip ceza sahasında topla buluşan Barış'ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
27'Barış Alper sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Icardi'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.
22'Şık verkaçlarla ceza sahasına giren Yunus'un röveşatasında top üstten dışarı çıktı.
16'Sane sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top auta gitti.
10'GOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti.
8'Sallai sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.
6'Galatasaraylı oyuncular kendi yarı sahalarında pas yaparak ileri çıkmaya çalışıyor.1
'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Galatasaray - Kasımpaşa ilk 11'ler
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Espinoza, Szalai, Opoku, Diabate, Cem Üstündağ, Atakan Müjde, Winck, Gueye, Fall