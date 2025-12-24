BIST 11.347
Galatasaray eski futbolcusunu geri istiyor! Transferde beklenmedik hamle

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvayan Galatasaray'dan beklenmedik bir transfer hamlesi geldi. Galatasaray iddiaya göre eski yıldızını gündemine aldı.

Galatasaray eski futbolcusunu geri istiyor! Transferde beklenmedik hamle - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi lider kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında daha alternatifli bir kadro için takviye yapma kararı aldı ve kolları sıvadı. 

Galatasaray eski futbolcusunu geri istiyor! Transferde beklenmedik hamle - Resim: 2

Cimbom'da yönetim, transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda hareket ediyor. Bu doğrultuda savunmaya da takviye düşünen Galatasaray'da ara transfer dönemi için sürpriz bir hamle geldi.

Galatasaray eski futbolcusunu geri istiyor! Transferde beklenmedik hamle - Resim: 3

Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray, altyapısından yetişen ve şu anda Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

Galatasaray eski futbolcusunu geri istiyor! Transferde beklenmedik hamle - Resim: 4

Ancak Ozan Kabak için sarı-kırmızılı yönetimin devre arası mı yoksa sezon sonunda mı hamle yapacağı netleşmedi.

