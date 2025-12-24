Galatasaray eski futbolcusunu geri istiyor! Transferde beklenmedik hamle
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvayan Galatasaray'dan beklenmedik bir transfer hamlesi geldi. Galatasaray iddiaya göre eski yıldızını gündemine aldı.
Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi lider kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında daha alternatifli bir kadro için takviye yapma kararı aldı ve kolları sıvadı.
Cimbom'da yönetim, transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda hareket ediyor. Bu doğrultuda savunmaya da takviye düşünen Galatasaray'da ara transfer dönemi için sürpriz bir hamle geldi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray, altyapısından yetişen ve şu anda Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak'ı gündemine aldı.
Ancak Ozan Kabak için sarı-kırmızılı yönetimin devre arası mı yoksa sezon sonunda mı hamle yapacağı netleşmedi.