Galatasaray- Erzurumspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de Galatasaray, Erzurumspor'u konuk ediyor. 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aslan, bu maçı da kazanarak şampiyonluk yolunda ilerleyişini sürdürme niyetinde. 17'nci sırada bulunan Dadaşlar ise İstanbul'da sürpriz peşinde. Mücadelenin kritik pozisyonları ve önemli anları İnternethaber'de...

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Süper Lig'de lider Galatasaray, ateş hattındaki BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Mete Kalkavan yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

54 puanlı Galatasaray oynadığı 25 maçta, 17 galibiyet 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle ligin zirvesini koruyor. Son 7 maçta sadece 1 kez kaybeden Erzurumspor'un; 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi istatistiğiyle 25 puanı mevcut.

GALATASARAY- BB ERZURUMSPOR: 2-0 (CANLI SKOR)

46- Mücadelede ikinci yarı oynanıyor.

45- GOOOL! Galatasaray Mostafa Mohamed'in attığı golle BB Erzurumspor karşısında farkı ikiye çıkaran golü buluyor. BB Erzurumspor sahası sağ çizgide Christian Luyindama'nın uzun pasında Arda Turan ofsayt pozisyonunda olduğunu fark ederek topa hareketlenmiyor. Ceza sahasına giden topu iyi takip eden Mostafa Mohamed sağ çaprazdan sağ ayağıyla çektiği sert şutunda üst direğe çarpan top ağlarla buluşuyor.

40- ŞANSSIZ AN! Emre Kılınç'ın ortasında Adolphe Teikeu'den dönen topta Arda Turan'ın ceza sahası içinde gelişine sol ayağıyla vuruşunda top üst direkten dönüyor.

37- GOOOL! Galatasaray Mostafa Mohamed'in attığı golle BB Erzurumspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Sağ kanatta Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda BB Erzurumspor savunmasının uzaklaştıramadığı topta Emre Kılınç sol çizgiden altıpas'a gönderdiği ortasında Henry Onyekuru kafa vuruşunu son anda kaleci Göktuğ Bakırbaş çeliyor. Dönen topta topla buluşan Mostafa Mohamed sağ ayağıyla yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

29- Emre Kılınç'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadan doğrudan dışarıya gidiyor.

22- İlk sarı kart Galatasaray'a. Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Oghenekaro Etebo, Ricardo Gomes'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

15- DeAndre Yedlin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Henry Onyekuru'nun dönerek yaptığı yarım vole vuruşunda Manuel Da Costa'ya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

10- Bu dakika itibarıyla iki takım da kontrollü oyunu tercih ediyor.

3- DeAndre Yedlin'in sağ çizgiden ceza sahasına doğru gönderdiği ortasında top doğudan dışarıya gidiyor.

1- Hakem ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye Galatasaray başladı.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Emre Kılınç, Mostafa

Yedekler: Okan, Şener, Taylan, Babel, Falcao, Belhanda, Linnes, Donk, Kerem, Feghouli

Erzurumspor: Göktuğ, Butko, Da Costa, Adolphe, Leo, Omolo, Osman, Cenk, Buğra, Aatif, Gomes