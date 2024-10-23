Galatasaray - Elfsborg / Canlı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya geliyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, İsveç'in Elfsborg takımını konuk ediyor. Saat 17.30'da başlayan mücadeleyi, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetiyor. Galatasaray'ın Avrupa Ligi sınavı, TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

Galatasaray 3 - 1 Elfsborg

52'GOL! Elfsborg'da Hult topu ağlara yolladı. Arka direkte kendini unutturan Hult skoru 3-1'e getirdi.

47'Galatasaray'da Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldı. Osimhen'in vuruşunda Pettersson gole izin vermedi.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray başladı.

İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika uzatma ilave edildi.

44'GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 3-0 öne geçti! Sara'nın pasında bir anda Elfsborg savunmasının arkasına sarkan Barış Alper uzak köşeye nefis bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı.

39'GOL! Galatasaray'da Abdulkerim'in kafa vuruşunda kaleci Pettersson topu kendi ağlarına yolladı. Skor 2-0 oldu!

28'GOL! Galatasaray, Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti! Mertens'in vuruşunda top direkten döndü. Ceza alanı içinde topla buluşan İcardi bu fırsatı gerçi çevirmedi ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

21'Elfsborg'ta Yegbe, Galatasaray savunmasının arkasına sarktı. Kalesini boşaltan Günay son anda tehlikeyi önledi.

15'Galatasaray bir kez daha gole çok yaklaştı! Mertens'in ceza alanı içine ortasında Osimhen kafayı vurdu ancak kaleci gole izin vermedi. Dönen topa Barış Alper rövaşata yaptı ancak bu kez top çerçeveyi bulmadı.

11'Galatasaray yine etkili geldi! Mertens ceza alanı içinde Barış'a pasını verdi. Barış bekletmeden vuruşunu yaptı. Savunma topa ayak koyarak kaleye gitmesini engelledi.

6'Galataaray'da Mertens ceza yayına yakın bir noktadan kaleyi yokladı. Savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

4'Elfsborg'da Ouma ceza alanı dışından sert vurdu. Kaleci Günay uzandı ve topa sahip oldu.

2'İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi! Sara'nın ceza alanı içine ortasında Mertens ön direkte kafayı vurdu. Kaleci son anda köşeye giden topu engellemeyi başardı.

1'İlk düdük geldi ve mücadele başadı.

İki takımın 11'leri şöyle:

GALATASARAY: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Mertens, Sara, Yunus, Icardi, Osimhen.

ELFSBORG: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo.

STAT: Rams Park

HAKEM: Matej Jug

SAAT: 17.30

YAYIN: TRT / Tabii