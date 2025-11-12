Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması
Galatasaray Kulübü'nün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantıda divan kurulu üyesi Turcan Bolayır, Mauro Icardi'ye eleştirilerde bulunurken, Barış Alper Yılmaz'ın da teklif gelmesi halinde gönderilmesi gerektiğini ifade etti.
Galatasaray Kulübü'nde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'ye gelen tepkiler sırasında divan kurulu üyesi Turcan Bolayır ile Başkan Dursun Özbek arasında tartışma yaşandı.
"BARIŞ ALPER'E 'GÜLE GÜLE' DİYELİM'
Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu üyesi Turcan Bolayır, yaptığı konuşma sırasında Mauro Icardi'yi eleştirdi ve Barış Alper'in de teklif gelmesi halinde takımdan gönderilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kocaelispor maçında karınca misali Yunus Akgün yoktu. Yunus'un yerine oynayan maalesef, isim vermeyeyim.
Bunun takıma girmesiyle Victor Osimhen'in mekanizması bozuldu. Her şeyi Osimhen'den beklememek lazım. Barış Alper Yılmaz sempatik, güzel ve hızlı koşuyor. Koşarken sırtıyla, omuzuyla rakibini bazen yıkıyor, bazen düşüyor. Buna da talip çıkarsa ocak ayında iyi para verirlerse 'Güle güle' diyelim." şeklinde konuştu.