Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı, yarın gerçekleştirilecek

Divan kurulundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Kulüp başkanı Dursun Özbek'in gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştireceği toplantıda, kulübün kullanımında olan marka-logo hakkı konusunda bilgilendirmede bulunulacak.

Tüzük gereği bu ay yapılması gereken kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide mali rapor ve denetim kurulu raporu ekim ayında sunulacak.