GALATASARAY

Galatasaray, deplasmanda Rams Başakşehir'le kozlarını paylaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rams Başakşehir'le kozlarını paylaşıyor.

BAŞAKŞEHİR 1-2 GALATASARAY (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

RAMS BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Eldor Shomurodov.

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, İlkay, Barış, Sane, Icardi.

STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

