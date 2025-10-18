HABER / SPOR / GALATASARAY
Galatasaray, deplasmanda Rams Başakşehir'le kozlarını paylaşıyor
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rams Başakşehir'le kozlarını paylaşıyor.
BAŞAKŞEHİR 1-2 GALATASARAY (CANLI SKOR)
İLK 11'LER
RAMS BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kaluzinski, Deniz, Crespo, Kemen, Harit, Eldor Shomurodov.
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, İlkay, Barış, Sane, Icardi.
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1