Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4 -1 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 7'de Sane, 11'de Sallai, 56'da Osimhen ve 90+4'te Icardi kaydetti.

Antalyaspor'un tek golü ise 69'da van de Streek'ten geldi.

Bu sonucun arından Galatasaray, puanını 39'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise deplasmanda Kocaelispor'a misafir olacak.

