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Galatasaray Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, Süper Lig'in 20. hafta maçında ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş derbisini kaybeden morali bozulan Aslan, Ege temsilcisini yenerek tekrar moral bulmak istiyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor ise deplasmanda sürpriz peşinde. Peki; Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda 19.00'da başlayacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek ve karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 19. haftayı 33 puanla dördüncü sırada bitirdi. Denizlispor ise ligde çıktığı 18 maçın 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 10'unu kaybetti. Yeşil-siyahlı takım, 14 puanla 19. haftayı son sırada tamamladı.

Galatasaray - Denizlispor

Stat: Türk Telekom
Hakem: Suat Arslanboğa
Saat: 19.00
Yayın: BeIN Sports 1

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