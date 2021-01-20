Galatasaray Denizlispor maçı CANLI YAYIN
Galatasaray, Süper Lig'in 20. hafta maçında ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş derbisini kaybeden morali bozulan Aslan, Ege temsilcisini yenerek tekrar moral bulmak istiyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor ise deplasmanda sürpriz peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda 19.00'da başlayan mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor ve karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
Galatasaray, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 19. haftayı 33 puanla dördüncü sırada bitirdi. Denizlispor ise ligde çıktığı 18 maçın 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 10'unu kaybetti. Yeşil-siyahlı takım, 14 puanla 19. haftayı son sırada tamamladı.
Galatasaray: 2 - 0 :Denizlispor (İlk yarı oynanıyor)
35' Angelo Sagal'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Recep Niyaz'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Fernando Muslera son anda topu kornere çelmeyi başarıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Recep Niyaz'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Fabiano Leismann'ın kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıkıyor.
24' Radoslaw Murawski'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.
17' GOOOLL!!! Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor! Martin Linnes'in sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Sofiane Feghouli sağ çaprazdan gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı Costel Pantilimon'un sağından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.
15' Marcao'nun pasıyla topla buluşan Sofiane Feghouli'nin ceza yayından yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.
9' GOOOLL!!! Galatasaray, Emre Akbaba'nın golü ile maçta öne geçiyor! Hızlı gelişen atakta Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Emre Akbaba arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Emre Akbaba altıpas gerisinden gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Costel Pantilimon'un solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor.
7' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hugo Rodallega'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.
4' Zakarya Bergdich'in kısa düşen pasıyla topla buluşan Ryan Babel'in ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.
1' Martin Linnes'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Sofiane Feghouli'nin sağ çaprazda son çizgiye inmeden içeri çevirdiği pasında Costel Pantilimon topa hakim olmayı başarıyor.
Stat: Türk Telekom
Hakem: Suat Arslanboğa
Saat: 19.00
Yayın: BeIN Sports 1
Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Ryan Babel
Denizlispor: Costel Pantilimon, Tiago Lopes, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Zakarya Bergdich, Mattheiu Dossevi, Angelo Sagal, Hadi Sacko, Radoslaw Murawski, Recep Niyaz, Hugo Rodallega