Galatasaray Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Türkiye'nin gözü kulağı Galatasaray'ın Club Brugge ile oynayacağı maçta... Bu sezon A Grubu'nda çıktığı 4 maçta 1 beraberlik alabilen Galatasaray 5. maçta Club Brugge ile bu kez kendi sahasında karşılaşıyor. Aslan, Belçika ekibini yenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor. Peki, Galatasaray - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçına çıkıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 20:55'te oynanacak maç beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Devler Ligi'nde son 16 turuna çıkma şansı kalmayan temsilcimiz, Avrupa Ligi iddiasını sürdürebilmek için Club Brugge karşısına çıkıyor. Club Brugge, maçtan 3 puanla ayrılırsa, Real Madrid - Paris Saint-Germain maçının sonucuna göre son 16 iddiasını sürdürebilecek.

Galatasaray - Club Brugge

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)

Saat: 20:55

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer Bayram, Belhanda, Adem Büyük

Teknik direktör: Fatih Terim

Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Balanta, Vanaken, Rits, Bonaventure, Diatta, Openda

Teknik direktör: Philippe Clement

Galatasaray'da 4 sakat, bir cezalı

Galatasaray'da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.

Club Brugge'de Diagne kadroda yok

Club Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakada forma giymeyecek. Belçika ekibinin teknik heyeti, Senegalli futbolcuyu karşılaşmanın kamp kadrosuna almadı. Club Brugge'de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapamayacak.