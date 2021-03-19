Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada puan kaybı yaşamak istemiyor. Bülent Uygun'lu Rizespor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki; Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Galatasaray; 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Aslan, topladığı 61 puanla 30. haftayı ikinci sırada bitirdi. Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 7'sini kazanırken 10'unda berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Karadeniz ekibi, elde ettiği 31 puanla 30. haftayı averajla 14. sırada tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçı 4-0'lık skorla Galatasaray kazanmıştı.

Galatasaray - Çaykur Rizespor

Stat: Türk Telekom

Hakem: Volkan Bayarslan

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etobo, Fernandes, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao, Mohamed

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Boldrin, Fernando, Samudio, Skoda