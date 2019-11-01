Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'in 10. haftası Galatasaray - Çaykur Rizespor maçıyla açılıyor. 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Galatasaray galibiyet sayısını 4'e yükseltmek ve artık çıkışa geçmek istiyor. Öte yandan 13. sırada bulunan Çaykur Rizespor ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın derdinde... Peki, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak olan ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Geçtiğimiz hafta derbiden mağlubiyetle ayrılan sarı kırmızılılar Rize önünde kazanarak moral kazanmak istiyor. Çaykur Rizespor da zorlu Galatasaray deplasmanında sürpriz yapmanın peşinde...

İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maç 2-2 biterken, Rize'deki müsabakayı da Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Galatasaray - Çaykur Rizespor

Stat: Türk Telekom

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Saat: 20.30

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Ahmet Çalık, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Babel, Emre Mor, Andone

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 24 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 5 kez mağlup etti. 7 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 83 golüne, Rize ekibi 35 golle karşılık verdi.

Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 40 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 33 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.