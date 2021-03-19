Galatasaray Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada puan kaybı yaşamak istemiyor. Bülent Uygun'lu Rizespor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetiyor.

Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Galatasaray; 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Aslan, topladığı 61 puanla 30. haftayı ikinci sırada bitirdi. Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 7'sini kazanırken 10'unda berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Karadeniz ekibi, elde ettiği 31 puanla 30. haftayı averajla 14. sırada tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçı 4-0'lık skorla Galatasaray kazanmıştı.

Galatasaray: 2 - 2 :Çaykur Rizespor

(İkinci yarı oynanıyor)

49' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernando Boldrin'in ceza alanına gönderdiği ortasında Selim Ay'ın kafa vuruşu üstten auta gidiyor.

43' DeAndre Yedlin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Mostafa Mohamed'in kafa vuruşu yandan auta gidiyor.

41' GOOLL!! Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin'in golüyle Galatasaray karşısında eşitliği sağlayan golü buluyor! Emre Kılınç'ın geri pasında Marcao'nun topu iyi kontrol edememesi sonrası topu kapan Fernando Boldrin, kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kalıyor. Fernando Boldrin ceza sahası dışından sol ayağıyla yerden plase vuruşunda top ağlarla buluşuyor.

38' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Emre Kılınç'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Mostafa Mohamed'in kafa vuruşu yandan auta gidiyor.

37' Ceza sahası yayından tehlikeli yerden kazanılan serbest vuruşta Radamel Falcao'nun şutunda kaleci Gökhan Akkan son anda parmaklarının ucuyla topu kornere göndermeyi başarıyor.

31' GOOLL!! Galatasaray, Emre Akbaba'nın attığı golle Çaykur Rizespor karşısında öne geçiyor! Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Emre Akbaba kaleyi karşıdan gören uzak noktadan sol ayağıyla sert vuruşunda top köşeden ağlarla buluşuyor.

27' Gelişen Çaykur Rizespor kontra atağında Fabricio Baiano'nun sağ kanattan gönderdiği ortasında Braian Samudio topu kafa vuruşu ile Fernando Boldrin'e indiriyor. Fernando Boldrin'in gelişine sağ ayağıyla çektiği şutunda top farklı bir biçimde üstten auta gidiyor.

22' Milan Skoda'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

14' GOOLL!! Galatasaray DeAndre Yedlin'in attığı golle Çaykur Rizespor karşısında beraberliği yakalıyor! Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Kılınç'ın ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topta DeAndre Yedlin gelişine sağ ayağıyla vuruşunda kaleci Gökhan Akkan müdahalesine rağmen topu ağlara gönderiyor.

6' Mostafa Mohamed'in ceza sahası yayından sol ayağıyla yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

2' GOOLL!! Çaykur Rizespor, Braian Samudio'nun attığı golle Galatasaray karşısında öne geçiyor! Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları ile oyun kurmaya çalışırken Christian Luyindama'nın hatalı pasında topu kapan Braian Samudio bir anda kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kalıyor. Braian Samudio ceza sahası dışında aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

Stat: Türk Telekom

Hakem: Volkan Bayarslan

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mostafa Mohamed, Radamel Falcao

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mykola Morozyuk, Montassar Talbi, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Fabricio Baiano, Damjan Djokovic, Braian Samudio, Fernando Boldrin, Erik Sabo, Milan Skoda