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Galatasaray - Bodrum FK / Canlı skor

Galatasaray - Bodrum FK / Canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Sipay Bodrum FK'yı konuk ediyor.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilerinden karşılaşmada 3 puanın sahibi olmak isteyen Cimbom, RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hata yapmak istemiyor. 

Galatasaray - Bodrum FK

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray - Bodrum FK ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi

EN BÜYÜK GOL UMUDU OSİMHEN

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 24 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Son 5 Süper Lig maçında 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

SİPAY BODRUM FK İLE 2. RANDEVU

Galatasaray, bu sezon ilk kez Süper Lig'de yer alan Sipay Bodrum FK'ye karşı 2. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Sipay Bodrum FK ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi.

SAHASINDAKİ SON 14 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 14 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 14 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

FRANKOWSKI'NİN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'ın Polonyalı sağ beki Przemyslaw Frankowski, Sipay Bodrum FK karşısında görev alabilecek. Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, cezası tamamlandığı için Sipay Bodrum FK maçında oynayabilecek.

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