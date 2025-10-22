Galatasaray - Bodo/Glimt / Canlı anlatım

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray ile Bodo/Glimt karşı karşıya geliyor.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşıyor. Liverpool galibiyetiyle moral depolayan sarı-kırmızılılar, bu kez taraftarı önünde üst üste ikinci zaferini almanın peşinde.

Galatasaray 3 - 0 Bodo/Glimt

60'GOOOOL! Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle skoru 3-0 yaptı. Osimhen'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Yunus'un vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Kaleciden dönen top yeniden Yunus'un önünde kaldı. Yunus'un ikinci vuruşunda top ağlara gitti.

Pozisyon58'Sağ kanatta topla buluşan Sjovold'un ortasında top doğrudan dışarı çıktı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

39'Ceza sahasında topla buluşan Hauge'nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

33'GOOOOLLLL! Galatasaray, Osimhen'in golüyle 2-0 öne geçti. Yunus'un baskısından kurtulmayı başaramayan Bodo savunması kaleciyle pas vermek istedi. Savunmanın hatasında topu alan Osimhen'in ceza sahası içinden şık vuruşunda top ağlara gitti.

30'Bu dakikalarda her iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

22'Ani gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan topla birlilkte ileri çıkan Yunus Sallai'ye pas vermek istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

14'Galatasaray'da Leroy Sane'nin ceza yayının hemen gerisinde çektiği sert şut, savunmaya çarparak taca çıktı.

8'Sane sol kanattan içeri ortaladı. Arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci son anda gole izin vermedi.

3'GOOOLLL! Galatasaray, Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Lemina pasını orta sahadan araya gönderdi. Savunma arkasına sarkan Osimhen sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen'in vuruşunda top ağlara gitti.

1'İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı.

Galatasaray - Bodo/Glimt ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Davinson, Sallai, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN SAKATLIK ŞOKU!

Galatasaray'da kritik maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda mücadele öncesi son antrenmanı tamamlayamayan İlkay Gündoğan'ın ağrılarının sürdüğü aktarıldı. Tecrübeli isim Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.

CİMBOM'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihe geçen Galatasaray, Bodo/Glimt maçında da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadede hata yapmak istemeyen Cimbom, ligi ilk 24'te bitirmek için kritik virajı galibiyetle atlatmayı hedefliyor.

"BİZİM İÇİN GALİBİYET ÇOK DEĞERLİ OLACAK"

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamamıştık. Liverpool maçıyla birlikte ne kadar iddialı ve ne kadar istekli olduğumuzu net bir şekilde gösterdik. Taraftarımızla birlikte oynadığımız oyun, konsantrasyonumuz çok yüksekti. Yarın da aynı şekilde bunu sahaya koymak istiyoruz. Bizim için galibiyet ve 6 puana gelmek çok değerli olacak.

"BÜTÜN SORUMLULUĞU ÜZERİMDE HİSSEDİYORUM"

Abdülkerim Bardakcı ise şöyle konuştu:

Mental ve fizik olarak buna her türlü hazırdım. Hocamıza da teşekkür ediyorum beni ikinci kaptan olarak gördü. Bütün sorumluluğu üzerimde hissediyorum. Galatasaray kaptanı olabilmek çok büyük bir sorumluluk. Her yerde de bunu taşıyacağım.

"BURADA BULUNMAK ÇOK GÜZEL"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in teknik direktörü Kjetil Knutsen, güçlü bir takıma karşı zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi. Norveçli teknik adam, maçın yapılacağı RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu:

Burada bulunmak çok güzel. Çok güzel bir stadyumdayız. Ancak Bodo için önemli olan iyi bir maç oynamak. Sonuç ne olursa olsun çok iyi ve güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Onların hem oyuncuları hem de antrenörleri çok güçlü. Güzel bir performans görmek ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Rakibe veya başka faktörlere değil kendimize odaklanıyoruz ama çok güçlü bir takıma karşı oynayacağımızın farkındayız.

LEROY SANE DİKKAT ÇEKİYOR

Milli ara sonrası oynanan Süper Lig maçında RAMS Başakşehir filelerini 2 defa sarsan Leroy Sane, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Zorlu deplasmanda 3 puanın mimarlarından biri olan Sane'nin performansı futbolseverler tarafından merak ediliyor.