BIST 10.950
DOLAR 40,77
EURO 47,77
ALTIN 4.403,23

Galatasaray bir süredir temas halinde olduğu Ederson ile anlaşma sağladı

|
Galatasaray bir süredir temas halinde olduğu Ederson ile anlaşma sağladı

Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Sarı-kırmızılılar bir süredir temas halinde olduğu Ederson ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Brezilyalı kaleciye ödeyeceği maaş da belli oldu.

Galatasaray bir süredir temas halinde olduğu Ederson ile anlaşma sağladı - Resim: 1

Kaleci transferi için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, Ederson'da adım adım sona yaklaşıyor.

Sarı-kırmızılılar yıldız kaleciyle el sıkıştı.

16
Galatasaray bir süredir temas halinde olduğu Ederson ile anlaşma sağladı - Resim: 2

EDERSON İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Nicolo Schira'nın geçtiği habere göre Galatasaray, Ederson ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

26
Galatasaray bir süredir temas halinde olduğu Ederson ile anlaşma sağladı - Resim: 3

YAPILAN TEKLİF

Buna göre Galatasaray, Ederson'u yıllık 7 milyon euro maaş + bonus teklifiyle ikna etti.

36
Galatasaray bir süredir temas halinde olduğu Ederson ile anlaşma sağladı - Resim: 4

MANCHESTER CITY'YE YENİ TEKLİF

Ederson'un ardından Manchester City ile temaslarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılılar, İngiliz devine yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

46