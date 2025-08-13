Galatasaray bir süredir temas halinde olduğu Ederson ile anlaşma sağladı
Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Sarı-kırmızılılar bir süredir temas halinde olduğu Ederson ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Brezilyalı kaleciye ödeyeceği maaş da belli oldu.
Kaleci transferi için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray, Ederson'da adım adım sona yaklaşıyor.
Sarı-kırmızılılar yıldız kaleciyle el sıkıştı.
EDERSON İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Nicolo Schira'nın geçtiği habere göre Galatasaray, Ederson ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
YAPILAN TEKLİF
Buna göre Galatasaray, Ederson'u yıllık 7 milyon euro maaş + bonus teklifiyle ikna etti.
MANCHESTER CITY'YE YENİ TEKLİF
Ederson'un ardından Manchester City ile temaslarını yoğunlaştıran sarı-kırmızılılar, İngiliz devine yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.