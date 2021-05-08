Galatasaray-Beşiktaş Süper Lig maçı (11'ler)

Tüm Türkiye'de gözler Süper Lig'in 40'ıncı haftasındaki Galatasaray- Beşiktaş derbisine çevrildi. Ev sahibi Aslan, umutlarını sürdürmek adına Kartal karşısında kesin galibiyet arıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde; Galatasaray'ın sahasında şampiyon olma ihtimali olan Beşiktaş ise bunu gerçeğe dönüştürmek istiyor. Kritik mücadelenin tüm detayları canlı yayınla İnternethaber'de...

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Süper Lig’in 40’ıncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş sezonun en kritik derbisinde karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 20:30’da başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev alacak ve karşılaşma BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Senaryo gerçekleşirse Beşiktaş derbide şampiyon

Beşiktaş, 40’ıncı haftaya girilirken 81 puanla lider konumda bulunuyor. Ligin üçüncü sırasında yer tutan Galatasaray’ın ise 75 puanı mevcut. Ayrıca siyah-beyazlılar derbide Galatasaray'ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena'dan şampiyon ayrılacak.

Fenerbahçe'nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş'ın derbiden alacağı 1 puan da siyah-beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.

11'ler:

Galatasaray: Muslera, Saracchi, Marcao, Donk, Yedlin, Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Töre, Ljajic, Larin