Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

26. haftasında 49 puanla 3'üncü sırada bulunan Galatasaray, 43 puanla 5'inci basamakta yer alan Beşiktaş'ı ağırlıyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, alacağı galibiyetle zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Beşiktaş'ın başında ilk Galatasaray mücadelesine çıkacak olan Sergen Yalçın ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini etkileyecek derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Dev maç, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanacak.

Beşiktaş ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçının ikisini kazanan Galatasaray (1B 6M), bu galibiyetleri son iki sezonda iç sahada aldı. Süper Lig'in son beş sezonunda Galatasaray'ı altı kez yenen Beşiktaş (1B 2M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 12 sezonda alabilmişti. Beşiktaş'ı konuk ettiği son dört Süper Lig maçında altı puan kaybeden Galatasaray (2G 2M), daha önceki 12 karşılaşmada sadece beş puan bırakmıştı (10G 1B 1M). Galatasaray, deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden Beşiktaş, Aralık 1998-Mart 2002 arasından bu yana rakip fileleri havalandıramadan üst üste üç dış saha yenilgisi almıyor.

Galatasaray - Beşiktaş

Stat: Türk Telekom

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Saat: 19:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Feghouli, Seri, Ömer, Onyekuru, Falcao

Teknik Direktör: Fatih Terim

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak

Teknik Direktör: Sergen Yalçın