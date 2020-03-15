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Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (İlk 11'ler belli oldu)

26. haftasında 49 puanla 3'üncü sırada bulunan Galatasaray, 43 puanla 5'inci basamakta yer alan Beşiktaş'ı ağırlıyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, alacağı galibiyetle zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Beşiktaş'ın başında ilk Galatasaray mücadelesine çıkacak olan Sergen Yalçın ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini etkileyecek derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Dev maç, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanacak.

Galatasaray - Beşiktaş

Stat: Türk Telekom
Hakem: Abdulkadir Bitigen
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao
Teknik Direktör: Fatih Terim

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

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