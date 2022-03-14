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Galatasaray Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Galatasaray Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla morallenen Aslan, Barcelona rövanşı öncesinde taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor. Kartal ise Avrupa potasında yer almak için kazanmanın hesaplarını yapıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 20.00'de başlayan dev derbide Atilla Karaoğlan düdük çalıyor ve müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Galatasaray: 2 - 0 :Beşiktaş
(İlk yarı oynanıyor)

32' GOOLL!! Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı!

27' Sol taraftan kullanılan kornerde Rachid Ghezzal'ın ortasında arka direkte Güven Yalçın'ın kafa vuruşunu kaleci Inaki Pena çelmeyi başardı.

22' GOOLL!! Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti! Ceza sahası sağ çaprazdan topla buluşan Mostafa Mohamed, Necip Uysal'dan sıyrılıp topu sol tarafta uygun durumda olan Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan yaptığı gelişine vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

17' Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile gole yaklaştı! Ceza sahası çizgisinde Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan yaptığı yerden plase vuruşta Ersin Destanoğlu topu son anda parmak uçlarıyla kornere çelmeyi başardı.

15' Beşiktaş gole yaklaştı! Rachid Ghezzal'in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte Necip Uysal'ın indirdiği topta arka direkte son anda Omar Elabdellaoui topu çizgiden çıkarıp kornere çelmeyi başardı.

10' Kenan Karaman'ın hatalı pası sonucu topu kapan Kerem Aktürkoğlu'nun  eza sahası dışından yaptığı plase vuruşta top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

8' Galatasaray, Mostafa Mohamed ile gole yaklaştı! Omar Elabdellaoui'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Mostafa Mohamed'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

3' Valentin Rosier'in ceza sahası içi sağ çaprazda sol ayağıyla çektiği sert şutunda top yandan auta gitti.

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre, Kerem, Mohamed

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Ghezzal, Kenan, Güven

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Şampiyonluk yarışında kopan sarı kırmızılılar topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi. Beşiktaş ise 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu.

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