HABER /  GALATASARAY

Galatasaray Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

26. haftasında 49 puanla 3'üncü sırada bulunan Galatasaray, 43 puanla 5'inci basamakta yer alan Beşiktaş'ı ağırlıyor. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, alacağı galibiyetle zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Kartal'ın başında ilk Galatasaray mücadelesine çıkacak olan Sergen Yalçın ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Abone ol

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini etkileyecek derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor ve zorlu mücadele beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Dev maç, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanıyor.

Galatasaray: 0 - 0 :Beşiktaş (İkinci yarı oynanıyor)

Stat: Türk Telekom
Hakem: Abdulkadir Bitigen
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao
Teknik Direktör: Fatih Terim

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

SON DAKİKA HABERLERİ
İran'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 138'e yükseldi
Trabzonspor Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Bakanlık bünyesindeki tüm izinler iptal
Koronavirüs salgını havalar ısınınca gerçekten bitecek mi? Utku Perktaş'ın yazısı
Korkutan koronavirüs tespiti: Hastaların tipi değişiyor, vakalar daha zorlu
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği!
ÖNCEKİ HABERLER
NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı
Didem Arslan Yılmaz'dan koronavirüs isyanı
Koronavirüs bulaşan kişi sayısı 160 bine yaklaştı
Ruhsar Pekcan açıkladı! Herkesi ilgilendiriyor artık zorunlu oluyor
Ankara Valisi Vasip Şahin'den umre karantinası açıklaması: Semptom gösterenler...
AVM çalışma saatleri AVM'ler saat kaçta açılıyor yeni düzen
Yorumlar 4 yorum