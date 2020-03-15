Galatasaray Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
26. haftasında 49 puanla 3'üncü sırada bulunan Galatasaray, 43 puanla 5'inci basamakta yer alan Beşiktaş'ı ağırlıyor. Fatih Terim yönetimindeki Aslan, alacağı galibiyetle zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Kartal'ın başında ilk Galatasaray mücadelesine çıkacak olan Sergen Yalçın ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.Abone ol
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini etkileyecek derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor ve zorlu mücadele beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Dev maç, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanıyor.
Galatasaray: 0 - 0 :Beşiktaş (İkinci yarı oynanıyor)
Stat: Türk Telekom
Hakem: Abdulkadir Bitigen
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao
Teknik Direktör: Fatih Terim
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak
Teknik Direktör: Sergen Yalçın