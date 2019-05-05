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Galatasaray Beşiktaş maçı CANLI YATIN

Galatasaray Beşiktaş maçı CANLI YATIN

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde heyecan dorukta... Şampiyonluk potasında yer alan Galatasaray ile Beşiktaş derbi mücadelesinde Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Galatasaray taraftarının desteği ile Beşiktaş'ı yenerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Beşiktaş'ta Başakşehir'in 2 puan kaybettiği haftada şampiyonluk için iyice umutlandı. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun kırılma maçlarından biri Türk Telekom Stadı'nda oynanıyor. Şampiyonluk yolunda kıyasıya bir yarış içinde yer alan Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını Aslantepe'de paylaşıyor. 

Ev sahibi Galatasaray'ın amacı Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada 1 puan gerisindeki ezeli rakibini yenerek 2019'da ilk defa lider olmak ve son 3 haftaya avantajlı girmek... 2019'da müthiş bir çıkış yakalayan ve son 6 maçını kazanarak tekrar şampiyonluk potasına giren Beşiktaş'ta ise hedef, Aslantepe'de kazanarak liderle puan farkını 1'e indirip ezeli rakibi Galatasaray'ı geride bırakarak 2. sıraya yerleşmek...

GALATASARAY: 0 - 0 :BEŞİKTAŞ

STAT: Türk Telekom Stadı 
HAKEM: Bülent Yıldırım

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Necip, Ljajic, Lens, Burak 
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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