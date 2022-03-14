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Galatasaray Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla morallenen Aslan, Barcelona rövanşı öncesinde taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor. Kartal ise Avrupa potasında yer almak için kazanmanın hesaplarını yapıyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak dev derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak ve müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Galatasaray - Beşiktaş

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre, Kerem, Mohamed

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Ghezzal, Kenan, Güven

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Şampiyonluk yarışında kopan sarı kırmızılılar topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi. Beşiktaş ise 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu.

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