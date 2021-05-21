Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenliyor. Cengiz, Sarı-Kırmızılıların önündeki seçimle ilgili ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenliyor. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

"Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olamadık. Bir golle şampiyonluğu kaybettik, komedi gibi ama kaybettik. Galatasaray'da bu tercih, bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendi kendini test edecek. Galatasaray vefakar mı, Galatasaray'da aidiyet var mı, Galatasaray takdir mi eder nankör müdür teşekkür mü eder? Galatasaray kendi kendini test edecek."

"Kendime de oy atın demedim"

"Bana oy atmayan, seçime giren, rıza gösterdiğim demeyeyim de yanlış anlaşılır, benim de desteklediğim insanlar takdir edilmezse şaşırırım. Ben şuna buna oy atın demem. Ben kendime de oy atın demedim. Şu anda da demem."

"Real Madrid ve PSG maçlarında içeri girmedim arada. Utandım ya. Taraftardan utandım. Utandım. Yani biz bunu hak etmedik dedim. Birinden 5, birinden 6 gol yedi."

"Taraftardan özür dilerim"

"Taraftardan özür dilerim. Şampiyonlar Ligi'ndeki iki sezondan ötürü. Başarılı olamadık, açık konuşuyorum. Ya orta saha yoktu, ya forvet yoktu, ya defans yoktu. Defans yokken en az golü yedik, forvet yokken en çok golü attık. Açın bakın istatistiklere."

Aziz Başkan diyordu ya, 'UEFA karışacak' diye. Bizde de UEFA darmadağın oldu."

"Fatih Terim'e yanlış anlatmışlar"

"Ben sevgili Fatih Terim'e Bodrum'a giderken, ABD'ye giderken uçak bilet paralarını kulübe ödettiriyor diye bir şey demedim, kendisine yanlış anlatmışlar. Onun bizi (Fatih Terim) gördüğü pozisyon itibarıyla, o çıktı ortaya. Öyle bir bakış açısı yok. Üst başkan gibi..."

Belhanda değerlendirmesi

"Futbolculara bir tek nisan ayı borcu var. Onu da ödeyeceğiz. Onu da söyleyeyim. İki kişi problemdi. Birini ihraç ettik. Yönetime hakaret etti. Kötü oynadığı için etmedik. Belhanda hayatının en düzgün Türkçe açıklamasını yaptı zeminle ilgili. Belhanda'yı istemeyenler biz gönderdikten sonra 'Neden gönderildi?' dedi.

"Tarihin en iyi savunmasını yaptınız"

UEFA, 'Tarihin en iyi savunmasını yaptınız' dedi. 3.5 saat bizi dinlediler. Tarihlerinde ilk defa, bir takıma ikinci defa ceza vererek, yapılandırma anlaşması yaptı. 4 yıl bizim Avrupa kupalarına katılmamıza izin verdiler. 80 milyon Euro katkı getirdi.

"Ben cebimden para verip sonra da başkaları gibi danışmanlık falan diye sokup sokuşturacak biri değilim. Kulüpte tarihin en iyi denetleme kurulu var şu anda. Bu adamlara bir de iftira attılar. İbra edilmememiz beni üzmedi, bu siyasetti çünkü. Beni sevmeyenler iyi hazırlanmıştı, biz hazırlanmadık. Ama Denetleme Kurulu'nun ibra edilmemesi beni çok üzdü. Yazık, gerçekten yazık.

"Eleştirin ama hakaret etmeyin"

"Beni eleştirin ama hakaret etmeyin. Ben kimseye bir kere bile hakaret etmedim. Bizi kimse takdir etmedi, ben hiç duymadım. Başkan olacaklar, ceplerini hazırlasınlar. Fatih hoca dedi ya 'Hazırlık olun', bunu kastetmedi tabii.

"Oh' dediler"

Ben 29 Mayıs'taki seçimde aday olmayacağımı sosyal medyadan bildirdim, oh dediler. Bütün davaları benim seçime katılmamam. Benim adım 'tehlike' olmuş.

"Ya kapıya çıksan ceza yiyorsun. Adam çıkma yasağı koymuş. 1 gün sonra seçim izni veriyor. İptal yapıyorum. Erteleme yaparsam, 3 liste seçime girebilir. Tüzükte açık var. Tam okumuyorlar. İptal yazıyor. Belki başka değerli arkadaşımız aday olacak. Beni mahkemeye verseler, niye iptal etmedin derler."

"Sen niye iptal istemeyip, erteleme istiyorsun? Erteleme olursa ne olacak? Üç liste girecek. Öbürünün hiç hakkı yok. Işın Çelebi son anda liste verdi, giremeyecekti."

"Dün gece hastanede yattım"

"Ben dün gece hastanede yattım. C vitamin yüklediler buraya geldim. Yeni bir tedavi türüne girdim. 6 gündür başım ağrıyor. Bana acıyana acırım, vadenin ne zaman geleceği belli olmaz."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübe ne kadar şahsi kefaletleri olduğunu basın mensuplarına barkovizyonda gösterdi. Mustafa Cengiz: 867 Milyon TL Abdurrahim Albayrak: 456 Milyon TL Yusuf Günay: 330 Milyon TL

"Florya'yı geri almamızda hükümetimizin yardımları oldu."

"Başkanına küfür eden taraftar kitlesi Galatasaray'ı yüceltmez"

Başkanına küfür eden, saldıran bir taraftar kitlesi Galatasaray'ı yüceltmez, batırır ve bitirir. Çoğunluğunun rakip takım trollerinin olduğunu biliyoruz. Galatasaraylı değil çoğu. Öbürlerini bilemem.

"Doğruları söyledikleri için Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç'a teşekkür ederim. Ceyhun Gülselam'ın menajerine ödeme yaptık. Elmander için ödeme yaptık. Birçok şeyin üstesinden geldik. Galatasaray'ı eski yönetimlerden kaynaklı çok ağır faizlerden kurtardık."

"Galatasaray, Türkiye'de itibar ve güç olarak bir numaralı kulüptür. Galatasaray, enerji sektöründe de çığır açıyor. 10 yıl sanki biz alıyormuşuz gibi ödeyeceğiz, sonra bize kalacak. Gelirin %100'ü bizde olacak. Güneş paneli projesiyle 100 Milyon Lira gelir sağlayacağız.

"Galatasaray atkısı bile almayanlar bizi eleştiriyor. Galatasaray, sadece Beşiktaş maçında Fan Token'dan 12 milyon Euro gelir elde etti."

"Ünal Aysal'ın hakkını vereyim"

Benim için önce devlet ve millet gelir, sonra Galatasaray ve ailem gelir. Ünal Aysal'ın hakkını vereyim kaldığı süre boyunca çok başarılıydı. 28 kupa aldı. Galatasaray, 2017-18 ve 2018-19'da futbolda ve diğer sporlarda damgasını vurdu. Biz 30 kupa kazandık. Bunların hiçbiri görülmedi. Hiçbiri için ödül verilmedi. Bir kez Tudor'un takımıyla olduk. Birini hoca yaptı, biz hiçbir şey yapmadık. Paraları Nijerya hükümeti verdi."

"Orada benim tanıdığım bildiğim dürüst insanlar var. Onların bir an önce, bir kulübün başvurusunu ilan etmeleri lazım.

"Her kurulu istifaya davet ediyor, TFF'yi istifaya davet etmiyor diyorlar. Ne biliyorsun? Neler oluyor senin haberin var mı? Çok değerli üyeler var TFF'nin yönetiminde. Medet bekliyorum. Bir olayımız var, ona karar vermeleri lazım."

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın sponsoru yok. Galatasaray camiasına yazıklar olsun!"