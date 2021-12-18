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Galatasaray - Başakşehir Süper Lig maçı (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.Abone ol
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR
İLK 11'LER
GALATASARAY: İsmail, DeAndre Yedlin, Nelsson, Marcão, van Aanholt, Berkan, Cicâldău, Sofiane Feghouli, Moruţan, Kerem, Diagne.
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Chadli, Okaka.
STAT: Nef
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1