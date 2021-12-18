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Galatasaray - Başakşehir Süper Lig maçı (CANLI)

Galatasaray - Başakşehir Süper Lig maçı (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR

İLK 11'LER

GALATASARAY: İsmail, DeAndre Yedlin, Nelsson, Marcão, van Aanholt, Berkan, Cicâldău, Sofiane Feghouli, Moruţan, Kerem, Diagne.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Chadli, Okaka.

STAT: Nef
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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