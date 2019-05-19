Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında lider Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda takipçisi Başakşehir'i konuk edecek. Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki kritik müsabakayı kazanan takım, son hafta müsabakalarına bakılmaksızın sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Spor Toto Süper Lig'de kader maçı Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında saat 19.00'da oynanacak. 33. haftaya aynı puanla giren iki takımdan kritik maçı kazanan şampiyon olacak. Beraberlik halinde her şey son haftaya kalacak.

Ligin 2. yarısında müthiş bir çıkış yakalayan ve puan farkını kapatarak rakibiyle puan farkını eşitleyen Galatasaray, evinde olmanın avantajını kullanıp 22. kez mutlu sona ulaşmak isterken, 8 puana kadar çıkardığı farkın kapanmasını engelleyemeyen ve avantajı kaybeden Medipol Başakşehir ise 35 maçtır sahasında kaybetmeyen rakibini yenerek ilk şampiyonluğunu kazanmak amacında...

50 bin taraftarını arkasına alarak şampiyonluk maçına çıkacak

Galatasaray'da tek eksik geçen hafta ağır bir sakatlık geçiren Emre Akbaba. 9. şampiyonluğu için sahaya çıkacak Fatih Terim, tüm oyuncularından faydalanabilecek.

Medipol Başakşehir'de ise bu karşılaşma öncesinde tedavisi süren kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor. İstanbul ekibinin, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre'nin sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti. Yoğun bir tedavi programı uygulanan ancak bu hafta hiçbir idmana katılamayan deneyimli futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Epureanu, Arda ve Demba Ba yok

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren 3 oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek. Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, Senegalli golcü Demba Ba ve Arda Turan bu karşılaşmada görev alamayacak.

Saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD, beIN SPORTS HD2'den yayınlanacak karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır.

GALATASARAY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Serdar Taşçı, Kudryashov, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Gökhan İnler, Visca, Elia, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı