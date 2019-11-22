Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Sakatlıklarla boğuşan ve bir çok eksiği bulunan Galatasaray 12. haftanın açılış maçında taraftarı önünde Başakşehir ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı takım rakibini onca eksiğe rağmen yenerek eli boş göndermek istiyor. Son haftalarda hem Avrupa hem de Süper Lig'de oldukça formda olan Başakşehir ise deplasmanda galibiyet peşinde. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 19 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 6. sırada girdi. Galatasaray ile aynı performansı sergileyen turuncu-lacivertli takım da 12. hafta öncesinde averajla 5. sırada yer buldu.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 23. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 23. kez karşı karşıya geliyor. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 11'ini Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi.

Galatasaray - Medipol Başakşehir

Stat: Türk Telekom

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 20:30

Yayın: beIN SPORTS HD 1 & 4K

Galatasaray: Okan, Emre, Ahmet, Marcao, Donk, Mariano, Lemina, Ömer, Feghouli, Babel, Adem Büyük

Teknik direktör: Fatih Terim

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Crivelli

Teknik direktör: Okan Buruk