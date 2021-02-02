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Galatasaray Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 23. haftanın en kritik maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanıyor. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve zirve iddiasını güçlendiren Galatasaray, 4 maçtır galibiyete hasret kalan son şampiyon Başakşehir'i konuk ediyor. Galatasaray, serisini sürdürmek; Başakşehir ise kötü gidişata son vermek istiyor. Detaylar ve maçın skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Galatasaray, ligde oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Aslan, 22. haftayı 42 puanla üçüncü sırada tamamladı. Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Başakşehir ise 22. haftayı 24 puanla 15. sırada bitirdi.

Galatasaray: 0 - 0 :Başakşehir (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Türk Telekom
Hakem: Arda Kardeşler
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo, Taylan Antalyalı, Arda Turan, Emre Kılınç, Henry Onyekuru, Ryan Babel

Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Alexandu Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okechukwu Azubuike, Giuliano, Deniz Türüç, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Crivelli

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