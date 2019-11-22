Galatasaray Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Sakatlıklarla boğuşan ve bir çok eksiği bulunan Galatasaray 12. haftanın açılış maçında taraftarı önünde Başakşehir ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı takım rakibini onca eksiğe rağmen yenerek eli boş göndermek istiyor. Son haftalarda hem Avrupa hem de Süper Lig'de oldukça formda olan Başakşehir ise deplasmanda galibiyet peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor ve müsabaka beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, geride kalan 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 19 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 2 puan gerisinde averajla 6. sırada girdi. Galatasaray ile aynı performansı sergileyen turuncu-lacivertli takım da 12. hafta öncesinde averajla 5. sırada yer buldu.

Galatasaray: 0 - 0 :Başakşehir (İkinci yarı oynanıyor)

Stat: Türk Telekom

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 20:30

Yayın: beIN SPORTS HD 1 & 4K

Galatasaray: Okan, Emre, Ahmet, Marcao, Donk, Mariano, Lemina, Ömer, Feghouli, Babel, Adem Büyük

Teknik direktör: Fatih Terim

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Crivelli

Teknik direktör: Okan Buruk