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Galatasaray Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Galatasaray Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında lider Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda takipçisi Başakşehir'i konuk ediyor. Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki kritik müsabakayı kazanan takım, son hafta müsabakalarına bakılmaksızın sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Spor Toto Süper Lig'de kader maçı Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanıyor.

Ligin 2. yarısında müthiş bir çıkış yakalayan ve puan farkını kapatarak rakibiyle puan farkını eşitleyen Galatasaray, evinde olmanın avantajını kullanıp 22. kez mutlu sona ulaşmak isterken, 8 puana kadar çıkardığı farkın kapanmasını engelleyemeyen ve avantajı kaybeden Medipol Başakşehir ise 35 maçtır sahasında kaybetmeyen rakibini yenerek ilk şampiyonluğunu kazanmak amacında...

GALATASARAY: 0 - 1 :MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Emre, İrfan Can, Gökhan İnler, Visca, Elia, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Galatasaray'da tek eksik geçen hafta ağır bir sakatlık geçiren Emre Akbaba. 9. şampiyonluğu için sahaya çıkacak Fatih Terim, tüm oyuncularından faydalanabilecek.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren 3 oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek. Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, Senegalli golcü Demba Ba ve Arda Turan bu karşılaşmada görev alamayacak.

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