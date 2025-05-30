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Galatasaray - Başakşehir / Canlı skor

Galatasaray - Başakşehir / Canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 38 ve son haftasında şampiyon Galatasaray, Başakşehir'i konuk ediyor.

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Trendyol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Bitime 2 maç kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Okan Buruk'un ekibi, sezonu taraftarı önünde 3 puanla tamamlamak istiyor. 

Galatasaray - Başakşehir

Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Galatasaray - Başakşehir ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Cuesta, Davinson, Frankowski, Berkan, Kaan, Mertens, Ahmed Kutucu, Yusuf, Osimhen

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Berat, Ömer Ali, Figueiredo, Umut, Yusuf, Keny

SON MAÇLARINA ÇIKIYORLAR

Yenikapı'daki kutlamanın ardından taraftarıyla son kez buluşacak Galatasaray, iki özel isme vedaya hazırlanıyor. 14 sezonda 19 kupa kazanan Fernando Muslera ile 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Dries Mertens, son kez Rams Park'a çıkacak.

ALKIŞ BEKLENİYOR

Ligi 5. sırada bitirmeyi garantileyerek gelecek sezon için Konferans Ligi biletini alan konuk Başakşehir ise maç önü seremonisinde şampiyon rakibini alkışlayacak.

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