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Galatasaray Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray Barcelona maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlıyor. Camp Nou'da güçlü rakibine boyun eğmeyen, hatta 2022'de İspanyol devinden gol yemeyen tek takım olan Galatasaray, taraftarının desteğiyle Avrupa'da yeni bir tarih yazıp çeyrek finale çıkmak istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanya'nın Barcelona takımını konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadelede İtalya'dan Daniele Orsato düdük çalacak ve müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Barcelona

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Gomis

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Frenkie, Pedri, Traore, Torres, Aubameyang

İki takım arasında turun ilk ayağında İspanya'da yapılan maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.

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