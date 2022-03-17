Galatasaray Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanya'nın Barcelona takımını konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadelede İtalya'dan Daniele Orsato düdük çalacak ve müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Barcelona

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Mohamed

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie, Gavi, Traore, Aubameyang

İki takım arasında turun ilk ayağında İspanya'da yapılan maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.