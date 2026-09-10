Galatasaray-Barcelona maçı için tarih belli oldu! Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Barcelona ile oynayacağı dev karşılaşma şimdiden futbolseverlerin gündemine girdi. “Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman?”, “Galatasaray Barcelona maçı saat kaçta?”, “Maç hangi kanalda?” ve “Galatasaray Barcelona canlı izle nereden?” gibi sorular araştırılıyor. Sarı-kırmızılıların resmi fikstürüne göre karşılaşma 13 Ekim’de oynanacak. Peki dev maç saat kaçta başlayacak, yayın bilgisi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında 13 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Galatasaray’ın resmi açıklamasında mücadele İstanbul’da oynanacak iç saha maçları arasında yer alıyor. UEFA’nın fikstürü de karşılaşmanın 13 Ekim tarihinde oynanacağını doğruluyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray’ın duyurduğu resmi fikstüre göre Galatasaray-Barcelona mücadelesi TSİ 22.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Sporting deplasmanında oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçının ardından ikinci karşılaşmasında Barcelona’yı ağırlayacak.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA’nın 2026-2027 sezonu yayıncı listesine göre Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’deki resmi yayın hakları TRT’de bulunuyor. Ancak Galatasaray-Barcelona maçının TRT 1, TRT Spor veya tabii platformlarından hangisinde yayınlanacağına ilişkin maç özelindeki kanal bilgisi henüz resmi olarak açıklanmadı. Yayın programı maç tarihi yaklaştığında netleşecek.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray, Barcelona karşılaşmasını İstanbul’da kendi sahasında oynayacak. Kura ve fikstür açıklamasında Barcelona, Galatasaray’ın iç sahada karşılaşacağı rakiplerden biri olarak yer aldı. Sarı-kırmızılılar lig aşamasında Barcelona’nın yanı sıra Stuttgart, Aston Villa ve Feyenoord’u da İstanbul’da ağırlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ NASIL?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına 9 Eylül’de Sporting deplasmanında başladı ve mücadeleyi 3-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılar Barcelona maçının ardından 21 Ekim’de Lille deplasmanına gidecek, 3 Kasım’da Stuttgart’ı ve 24 Kasım’da Aston Villa’yı ağırlayacak. Aralık ve ocak aylarında ise AEK, Feyenoord ve PSG maçları oynanacak.

GALATASARAY-BARCELONA CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın Türkiye’de TRT yayın ağı üzerinden izlenmesi bekleniyor. UEFA, Türkiye için resmi yayıncı olarak TRT’yi gösteriyor. Maça özel televizyon kanalı ve dijital yayın bilgisi kesinleştiğinde TRT’nin resmi yayın akışı üzerinden duyurulacak. Bu nedenle maç günü yaklaşırken TRT’nin güncel programını kontrol etmek gerekiyor.