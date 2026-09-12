Galatasaray-Barcelona maçı için geri sayım! Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile oynayacağı dev karşılaşma futbolseverlerin gündeminde. “Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman?”, “Galatasaray Barcelona saat kaçta?”, “Maç hangi kanalda?” ve “Galatasaray Barcelona canlı izle nereden?” gibi sorular araştırılıyor. Sarı-kırmızılıların resmi fikstürüne göre mücadele 13 Ekim Salı günü oynanacak. Peki maç saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında 13 Ekim 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. Galatasaray’ın resmi fikstür açıklamasında Barcelona maçı iç saha karşılaşması olarak yer alıyor. UEFA’nın resmi maç sayfası da tarihi 13 Ekim olarak gösteriyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Galatasaray’ın resmi açıklamasında tüm Şampiyonlar Ligi maçlarının saatleri TSİ olarak paylaşılırken Barcelona karşılaşması için 22.00 bilgisi verildi.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Güncel yayın listelerinde Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacağı belirtiliyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi yayınlarının tabii platformunda da yer alması bekleniyor. Maça özel kesin TRT yayın akışı karşılaşma tarihi yaklaştığında ayrıca netleşecek.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Galatasaray’ın iç saha karşılaşması olarak RAMS Park’ta oynanacak. Sarı-kırmızılılar Barcelona’nın yanı sıra Stuttgart, Aston Villa ve Feyenoord’u da lig aşamasında İstanbul’da ağırlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE NASIL BAŞLADI?

Galatasaray, 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Sporting CP’ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Barcelona ise ilk hafta Feyenoord’u 5-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Bu nedenle 13 Ekim’deki mücadele Galatasaray açısından ilk puan veya galibiyet arayışı, Barcelona açısından ise seriyi sürdürme hedefi taşıyor.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ NASIL?

Galatasaray, Barcelona maçının ardından 21 Ekim’de Lille deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar 3 Kasım’da Stuttgart’ı, 24 Kasım’da Aston Villa’yı ağırlayacak. Aralık ve ocak aylarında ise AEK, Feyenoord ve PSG karşılaşmaları oynanacak.