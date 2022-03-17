Galatasaray Barcelona maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlıyor. Camp Nou'da güçlü rakibine boyun eğmeyen, hatta 2022'de İspanyol devinden gol yemeyen tek takım olan Galatasaray, taraftarının desteğiyle Avrupa'da yeni bir tarih yazıp çeyrek finale çıkmak istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanya'nın Barcelona takımını konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 20.45'te başlayan mücadelede İtalya'dan Daniele Orsato düdük çalıyor ve müsabaka Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor.

Galatasaray: 1 - 1 :Barcelona

(İlk yarı oynanıyor)

45+3' Barcelona gole çok yaklaştı! Sağ çaprazda topla buluşan Adama Traore ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Pierre Aubameyang kafa vuruşunu yaptı ancak üst direğe çarpan top oyun alanını terk etti.

40' Ryan Babel'in pası ile ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Alexandru Cicaldau doğrudan yerden kaleyi düşündü. Kaleci Marc-Andre Ter Stegen üzerine gelen bu topu kontrol etmeyi başardı.

37' GOL! Barcelona, Pedri'nin golü ile beraberliği yakaladı! Ferran Torres'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pedri iki rakibini geçerek yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

35' Attığı çalımlarla ceza sahasına giren Pedri sağ ayağı ile vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

28' GOOLLL! Temsilcimiz Galatasaray, Marcao ile öne geçti! Sağ kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Alexandru Cicaldau ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Marcao kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

26' Adama Traore'nin pası ile ceza yayı içerisinde topla buluşan Pedri bekletmeden sağ ayağının içi ile vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gitti.

13' Ryan Babel sağ çaprazda topla buluştu ve ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Marc-Andre Ter Stegen uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

10' Barcelona mutlak bir gol pozisyonundan yararlanaadı! Savunma arkasına gönderilen pası kontrol eden Frenkie De Jong ceza sahasına girdi ve penaltı noktası üzerinden yerden vuruşunu yaptı ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

9' Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Ferran Torres doğrudan kaleyi düşündü, meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı gitti.

7' Rakibin pas hatasını değerlendiren Kerem Aktürkoğlu ceza yayının gerisinden bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin üzerinden dışarı gitti.

6' Temsilcimiz gole çok yaklaştı! Savunma arkasına gönderilen uzun topa hareketlenen Bafetimbi Gomis topu kontrol edip sağ tarafına çekerek yerden vuruşunu yaptı ancak Barcelona savunması son anda araya girmeyi başardı.

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Gomis

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Frenkie, Pedri, Traore, Torres, Aubameyang