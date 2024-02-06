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Galatasaray-Bandırmaspor kupa maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray-Bandırmaspor kupa maçı (CANLI YAYIN)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray, Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 tur maçları ile devam ediyor. Galatasaray ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak.

Galatasaray 0-0 Bandırmaspor (CANLI SKOR)

Galatasaray - Bandırmaspor maçı saat 20:45'te Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

CARLOS VINICIUS İLK MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Brezilyalı forvet Carlos Vinicius, Bandırmaspor ile taraftara merhaba demeye hazırlanıyor. Gelir gelmez takım ile idmanlara başlayan ve neşeli bir görüntü sergileyen Carlos Vinicius'un maça 11'de başlaması bekleniyor.

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