Galatasaray Augsburg'a farklı kaybetti

Teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarının başında Mariano, Yutu Nagatomo, Okan Kocuk, Mitroglou ve Valentine Ozornwafor oyun alanına aldı. İlerleyen dakikalarda da sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, Atalay Babacan, Metehan Mertöz, Mustafa Kapı, Gökay Güney, Ali Yavuz Kol'u oyuna girdi. Maçın 53’üncü dakikasında Andre Hahn farkı 3'e çıkardı. Bir dakika sonrasında Stefano Russo durumu 4-0 yaptı. 87. dakikada Ömer Bayram ile Galatasaray durumu 4-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 4-1’lik Alman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.