Galatasaray, Assunçao'yu kiraladı! Brezilyalı oyuncu bugün İstanbul'a geliyor
Galatasaray, Portekiz ekibi Famalicao'nun orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Gustavo'nun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.Abone ol
Galatasaray, Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen Gustavo Assunçao'nun transferinde anlaşma sağladı. Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Assunçao, Twitter hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.
Assunçao kimdir?: 30 Mart 2000 Sao Paulo doğumlu olan 1.78 boyundaki Gustavo Assunçao, Brezilyalı futbolcudur. Porto alt yapısında futbola başlayan Gustavo Assunçao, 2008'de Atletico Madrid'e transfer oldu.
2019-2020 yılından bu yana Famalicao forması giyen 21 yaşındaki futbolcu 68 karşılaşmaya çıktı. Gustavo Assunçao, bu sezon 4 maçta forma giyerken; geçen sezon 28 maça çıktı. 1 gol 1 asisti olan genç futbolcu 10 sarı kart gördü.
Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 7 milyon Euro.