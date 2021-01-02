Galatasaray-Antalyaspor Süper Lig maçı (CANLI ANLATIM)

Süper Lig'de 16'ncı haftada Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'dan 6 gol yiyen Antalyaspor, İstanbul'dan boş dönmek istemiyor. Galatasaray ise kritik maçı kazanarak Alanya'nın maç fazlasıyla oturduğu liderlik tahtını geri alma peşinde. Mücadele, kritik pozisyonlarıyla ve canlı yayınla İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 16'ncı haftasının en kritik maçına çıkacak olan Galatasaray, Ersun Yanal'lı Antalyaspor karşısında. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - Antalyaspor maçı beIN Sports canlı yayınlayacak. Özellikle zirve mücadelesinde kendisini takip eden Alanyaspor'un kazanmasından sonra Aslan, liderlik tahtını bırakmak istemiyor. geçtiğimiz hafta 6-0 yenilen Antalyaspor ise bu maçta çıkaracağı puan veya puanlarla hezimeti unutmak istiyor. Dakikalar kala ilk 11'lerin belli olduğu karşılaşmanın kritik pozisyonları ve önemli anları canlı yayınla İnternethaber'de...

GALATASARAY-ANTALYASPOR CANLI SKOR: 0-0

Maç başlar başlamaz sizlerle olacağız.

İşte ilk 11'ler:

Galatasaray: Okan, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Belhanda, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel.

İki takımın eksiklikleri

Galatasaray'da sakatlıkları süren Ryan Babel, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli'in yanı sıra cezalı Taylan Antalyalı ile yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza yaşayan Omar bu maçta olmayacak.

Antalyaspor'da ise Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Jean-Armel Drole, Serdar Gürler, Adis Jahovic, Ali Eren İyican, Sidney Sam bu karşılaşmada forma giymeyecek.